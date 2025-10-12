У Печерському районі Києва чоловік влаштував стрілянину у барі, його затримала поліція та повідомила йому про підозру.

У Києві чоловік влаштував стрілянину у барі: що відомо

Поліція затримала та оголосила підозру чоловіку, який відкрив вогонь з травматичного пістолету у барі на минулих вихідних, повідомила поліція Києва.

– Поліцейські оголосили про підозру чоловіку, який вчинив стрілянину у барі на Новопечерських Липках. Через дівчину між відпочиваючими з двох різних компаній виникла словесна перепалка та штовханина. Надалі один із учасників дістав зброю та здійснив декілька хаотичних пострілів у бік суперника. Потерпілих внаслідок стрільби нема, – повідомили у Telegram поліція.

За інформацією, стрільцем виявився 30-річний киянин. Під час обшуку за місцем мешкання зловмисника правоохоронці вилучили знаряддя вчинення злочину – травматичний пістолет та набої до нього.

Чоловіку повідомлено про підозру у хуліганстві із застосуванням зброї. Йому загрожує до 7 років ув’язнення.

