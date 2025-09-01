Вечером 31 августа произошла стрельба в Фастове Киевской области, в результате чего погиб мужчина, еще один госпитализирован с ранениями. Злоумышленник уже задержан.

Стрельба в Фастове: что известно

В областной полиции рассказали, что на спецлинию 102 поступило сообщение о стрельбе на одной из улиц в городе Фастов.

Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что между злоумышленником и еще двумя мужчинами — отцом и сыном — произошел конфликт.

Мужчина поехал домой, взял оружие и вернулся, совершив несколько выстрелов в сторону оппонентов.

К сожалению, 28-летний пострадавший скончался в больнице, его отцу в настоящее время оказывается помощь.

Свидетелем стрельбы стал начальник отдела превенции полиции Фастовского района, который находился вне службы. Именно он задержал 53-летнего стрелка и вызвал скорую.

Начато производство по фактам покушения на умышленное убийство двух или более лиц, умышленного убийства, а также незаконного обращения с оружием, боевыми припасами УКУ (ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115, ч.1 ст. 115, ч. 1 ст. 263).

Источник : Нацполиция

