В Киеве полицейские привлекли к ответственности мужчину, который требовал от музыканта исполнения российских песен.

В Киеве осудили мужчину за требования исполнить российские песни

На одной из улиц Дарницкого района мужчина требовал от музыканта, чтобы тот исполнил российские песни. Это событие произошло несколько дней назад.

— К музыканту на колесном кресле подошел неизвестный и на отказ исполнить песню на русском языке начал высказываться нецензурной лексикой и угрожал применением физической силы, — сообщает полиция Киева.

По факту выложенной в соцсетях публикации полицейские приступили к проверке и при участии специалистов криминального анализа вскоре установили личность нарушителя. Им оказался 29-летний местный житель. Последний не смог объяснить свои действия, ссылаясь на то, что был выпившим.

Правоохранители доставили мужчину в Дарницкое управление полиции, где составили административный материал по ст. 173 КУоАП – мелкое хулиганство.

