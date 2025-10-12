У Києві поліцейські притягнули до відповідальності чоловіка, який вимагав від музиканта виконання російських пісень.

У Києві засудили чоловіка за вимагання виконати російські пісні

На одній з вулиць Дарницього району чоловік вимагав від музиканта, щоб той виконав російські пісні. Ця подія сталася декілька днів тому.

– До музиканта на кріслі колісному підійшов невідомий та на відмову виконати пісню російською мовою почав висловлюватись нецензурною лайкою та погрожував застосуванням фізичної сили, – повідомляє поліція Києва.

За фактом викладеної у соцмережах публікації поліцейські розпочали перевірку та за участі фахівців кримінального аналізу невдовзі встановили особу порушника. Ним виявився 29-річний місцевий мешканець. Останній не зміг пояснити свої дії, посилаючись на те, що був напідпитку.

Правоохоронці доставили чоловіка до Дарницького управління поліції, де склали щодо нього адміністративний матеріал за ст. 173 КУпАП – дрібне хуліганство.

