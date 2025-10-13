Ночью прогремели взрывы в Одессе — россияне атаковали гражданские склады, там произошел масштабный пожар.

Об этом сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

Взрывы в Одессе ночью 13 октября: что известно

По данным областной прокуратуры, враг атаковал ударными дронами Одесский район – поселок Авангард.

По словам Олега Кипера, наша противовоздушная оборона активно работала ночью, и несмотря на сбивание российских беспилотников, все же зафиксировано попадание по гражданским объектам.

На месте возник пожар на площади более 5 000 кв. м — огонь охватил несколько складских помещений с тканями, одеждой и упаковочным материалом.

По предварительным данным, один человек пострадал. Это 60-летний мужчина, его госпитализировали. Сгорел автомобиль.

Работу спасателей осложняла большая пожарная нагрузка объекта и отсутствие противопожарного водоснабжения на месте. Пожарные организовали бесперебойную подачу воды из расположенных рядом объектов.

От ГСЧС привлечены 56 спасателей и 16 единиц техники.

Пожарные ГСЧС продолжают ликвидацию последствий атаки.

Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 328-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ГСЧС

Фото : ГСЧС

