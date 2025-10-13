Взрывы в Одессе: РФ дронами ударила по складам, вспыхнул пожар, есть пострадавший
Ночью прогремели взрывы в Одессе — россияне атаковали гражданские склады, там произошел масштабный пожар.
Об этом сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер.
Взрывы в Одессе ночью 13 октября: что известно
По данным областной прокуратуры, враг атаковал ударными дронами Одесский район – поселок Авангард.
По словам Олега Кипера, наша противовоздушная оборона активно работала ночью, и несмотря на сбивание российских беспилотников, все же зафиксировано попадание по гражданским объектам.
На месте возник пожар на площади более 5 000 кв. м — огонь охватил несколько складских помещений с тканями, одеждой и упаковочным материалом.
По предварительным данным, один человек пострадал. Это 60-летний мужчина, его госпитализировали. Сгорел автомобиль.
Работу спасателей осложняла большая пожарная нагрузка объекта и отсутствие противопожарного водоснабжения на месте. Пожарные организовали бесперебойную подачу воды из расположенных рядом объектов.
От ГСЧС привлечены 56 спасателей и 16 единиц техники.
Пожарные ГСЧС продолжают ликвидацию последствий атаки.
Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 328-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.