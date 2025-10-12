Взрывы в Чугуеве: РФ атаковала учебное заведение, среди пострадавших ребенок
Четверо взрослых и один ребенок пострадали во время ночных взрывов в Чугуеве Харьковской области, которые стали следствием дронной атаки РФ.
Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области и Министерстве внутренних дел Украины.
Взрывы в Чугуеве 12 октября: что известно
Взрывы в Чугуеве сегодня, 12 октября, прогремели около 01:00.
В это время войска РФ осуществили очередную атаку на город, применив четыре ударных беспилотника, предварительно типа Герань-2.
Один из дронов попал в здание учебного заведения.
Взрывной волной выбиты стекла в окнах и дверях, повреждены фасад и кровля здания.
На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.
Также в результате взрывов в Чугуеве повреждены несколько многоквартирных домов рядом — в них выбиты окна и частично повреждены стены.
Кроме того, зафиксированы повреждения легковых автомобилей, которые стояли недалеко от эпицентра взрыва.
В результате вражеской атаки пострадали пять человек, среди них 12-летняя девочка, женщины 59 и 78 лет и мужчины 54 и 69 лет.
По предварительной информации, все они испытали острую стрессовую реакцию.
Фото: Харьковская областная прокуратура