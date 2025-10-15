Ночная атака дронов на Днепропетровщину: есть разрушения на предприятиях и пострадавший
В ночь на 15 октября Днепропетровская область подверглась атаке ударных вражеских беспилотников. Защитники неба сбили 37 вражеских объектов, однако были и попадания.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
Атака дронов на Днепропетровскую область 15 октября
В результате атаки дронов врага в Павлограде, Каменском и Славгородской общине Синельниковского района возникли пожары.
Повреждена энергетическая инфраструктура. Также разрушения есть на территории транспортного и промышленного предприятий.
От атаки дронов пострадал 19-летний парень, которого госпитализировали в состоянии средней тяжести.
По Никопольщине – райцентру, Покровской и Марганецкой общинах — армия РФ применяла FPV-дроны и РСЗО Град.
В результате атаки FPV-дрона по Межевской общине на Синельниковщине загорелся частный дом.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 330-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.