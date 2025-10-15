В ночь на 15 октября Днепропетровская область подверглась атаке ударных вражеских беспилотников. Защитники неба сбили 37 вражеских объектов, однако были и попадания.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

Атака дронов на Днепропетровскую область 15 октября

В результате атаки дронов врага в Павлограде, Каменском и Славгородской общине Синельниковского района возникли пожары.

Сейчас смотрят

Повреждена энергетическая инфраструктура. Также разрушения есть на территории транспортного и промышленного предприятий.

От атаки дронов пострадал 19-летний парень, которого госпитализировали в состоянии средней тяжести.

По Никопольщине – райцентру, Покровской и Марганецкой общинах — армия РФ применяла FPV-дроны и РСЗО Град.

В результате атаки FPV-дрона по Межевской общине на Синельниковщине загорелся частный дом.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 330-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.