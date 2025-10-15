Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Потери РФ на 15 октября: уничтожено еще 1 070 оккупантов, три танка и 43 артсистемы
Потери врага на 15 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 070 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 330-е сутки полномасштабной войны составляют около 1 126 220 убитыми и ранеными.
Потери РФ на 15 октября 2025
- личного состава – около 1 126 220 (+1 070);
- танков – 11 259 (+3);
- боевых бронированных машин – 23 347 (+2);
- артиллерийских систем – 33 671 (+43);
- РСЗО – 1 520;
- средств ПВО – 1 227 (+2);
- самолетов – 427;
- вертолетов – 346;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 70 021 (+389);
- крылатых ракет – 3 859;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 64 329 (+141);
- специальной техники – 3 977.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 330-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
