Потери врага на 15 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 070 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 330-е сутки полномасштабной войны составляют около 1 126 220 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 15 октября 2025

  • личного состава – около 1 126 220 (+1 070);
  • танков – 11 259 (+3);
  • боевых бронированных машин – 23 347 (+2);
  • артиллерийских систем – 33 671 (+43);
  • РСЗО – 1 520;
  • средств ПВО – 1 227 (+2);
  • самолетов – 427;
  • вертолетов – 346;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 70 021 (+389);
  • крылатых ракет – 3 859;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 64 329 (+141);
  • специальной техники – 3 977.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 330-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

війна в Україні

