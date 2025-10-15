Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: є руйнування на підприємствах та постраждалий
В ніч на 15 жовтня Дніпропетровщина перебувала під атакою ударних ворожих безпілотників. Оборонці неба збили 37 ворожих об’єктів, проте були й влучання.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.
Атака дронів на Дніпропетровщину 15 жовтня
Внаслідок атаки дронів ворога у Павлограді, Кам’янському та Славгородській громаді Синельниківського району виникли пожежі.
Пошкоджена енергетична інфраструктура. Також руйнування є на території транспортного і промислового підприємств.
Від атаки дронів постраждав 19-річний хлопець, якого ушпиталили у стані середньої тяжкості.
По Нікопольщині – райцентру, Покровській і Марганецькій громадах армія РФ застососовувала FPV-дрони та РСЗВ Град.
Внаслідок атаки FPV-дрона по Межівській громаді на Синельниківщині, зайнявся приватний будинок.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 330-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.