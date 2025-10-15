Взрывы в Павлограде: над городом фиксировали дрон-разведчик и скоростную цель
Серия взрывов в Павлограде сегодня, 15 октября, прогремела во время воздушной тревоги.
Взрывы в Павлограде сегодня, 15 октября: что известно
Один за другим взрывы в Павлограде сегодня, 15 октября, прогремели во время объявленной угрозы применения врагом баллистического вооружения с юго-восточного направления.
По данным Воздушных сил ВСУ, сначала над городом был зафиксирован разведывательный дрон, который мог быть наводчиком средств поражения россиян.
После этого украинские военные на фоне взрывов в Павлограде сообщили о движении вражеской скоростной цели.
Напомним, что Днепропетровскую область россияне массированно атаковали и ночью.
Защитники неба уничтожили 37 дронов, однако, к сожалению, не обошлось без попаданий.
В Павлограде, Каменском, Славгородской и Межевской общинах Синельниковского района бушевали пожары.
Повреждена энергетическая инфраструктура, есть разрушения на территории транспортного и промышленного предприятий.
В последней общине горел частный дом после попадания FPV-дрона.
В больнице в состоянии средней тяжести находится 19-летний парень.
Из FPV-дронов и реактивных систем залпового огня Град оккупанты обстреливали также Никополь, Покровскую и Марганецкую общины Никопольского района.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 330-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.