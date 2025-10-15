Вибухи в Павлограді: над містом фіксували дрон-розвідник та швидкісну ціль
Низка вибухів у Павлограді сьогодні, 15 жовтня, пролунала під час повітряної тривоги.
Вибухи в Павлограді сьогодні, 15 жовтня: що відомо
Один за одним вибухи в Павлограді сьогодні, 15 жовтня, прогриміли під час оголошеної загрози застосування ворогом балістичного озброєння з південно-східного напрямку.
За даними Повітряних сил ЗСУ, спершу над містом фіксувався розвідувальний дрон, який міг бути навідником засобів ураження росіян.
Після цього українські військові на тлі вибухів у Павлограді повідомили про рух ворожої швидкісної цілі.
Нагадаємо, що Дніпропетровську область росіяни масовано атакували й уночі.
Оборонці неба знищили 37 дронів, однак, на жаль, не минулося без влучань.
У Павлограді, Кам’янському, Славгородській та Межівській громадах Синельниківського району вирували пожежі.
Пошкоджено енергетичну інфраструктуру, є руйнування на території транспортного і промислового підприємств.
В останній громаді горів приватний будинок після влучання FPV-дрона.
У лікарні у стані середньої важкості перебуває 19-річний хлопець.
Із FPV-дронів та реактивних систем залпового вогню Град окупанти також обстрілювали Нікополь, Покровську і Марганецьку громади Нікопольського району.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 330-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.