Низка вибухів у Павлограді сьогодні, 15 жовтня, пролунала під час повітряної тривоги.

Вибухи в Павлограді сьогодні, 15 жовтня: що відомо

Один за одним вибухи в Павлограді сьогодні, 15 жовтня, прогриміли під час оголошеної загрози застосування ворогом балістичного озброєння з південно-східного напрямку.

За даними Повітряних сил ЗСУ, спершу над містом фіксувався розвідувальний дрон, який міг бути навідником засобів ураження росіян.

Після цього українські військові на тлі вибухів у Павлограді повідомили про рух ворожої швидкісної цілі.

Нагадаємо, що Дніпропетровську область росіяни масовано атакували й уночі.

Оборонці неба знищили 37 дронів, однак, на жаль, не минулося без влучань.

У Павлограді, Кам’янському, Славгородській та Межівській громадах Синельниківського району вирували пожежі.

Пошкоджено енергетичну інфраструктуру, є руйнування на території транспортного і промислового підприємств.

В останній громаді горів приватний будинок після влучання FPV-дрона.

У лікарні у стані середньої важкості перебуває 19-річний хлопець.

Із FPV-дронів та реактивних систем залпового вогню Град окупанти також обстрілювали Нікополь, Покровську і Марганецьку громади Нікопольського району.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 330-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

