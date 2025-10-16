Російські агресори у ніч проти 16 жовтня вчергове били по українських людях та енергетиці, а також – цивільній інфраструктурі.

Про це у щоденному зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

Нічна атака Росії на Україну 16 жовтня: що відомо

За словами Володимира Зеленського, під час нічної атаки Росії на Україну було застосовано понад 300 ударних дронів та 37 ракет, серед яких значна кількість балістичних.

– Під атакою була інфраструктура Вінниччини, Сумщини, Полтавщини. На Чернігівщині вдарили по Ніжину – пошкодили пошту, одна людина поранена, – перерахував президент.

Він наголосив, що на Харківщині росіяни били по частині ДСНС, є поранені. Служби працюють над відновленнями.

За його словами, є підтвердження, що агресори застосовують так званий подвійний терор – б’ють Шахедами з касетними боєприпасами, а також завдають повторних ударів, щоб поранити пожежників та енергетиків, які працюють над відновленням після пошкоджень.

– Цієї осені кожну добу росіяни використовують для ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Путін глухий до всього, що говорить світ, тому єдина мова, яку він ще здатен зрозуміти, – це мова тиску, – зауважив очільник Української держави.

Володимир Зеленський пропонує союзникам ще більше тиснути санкціями та зброєю далекої дальності.

Він висловив впевненість, що можливі сильні рішення, які допоможуть у цьому, однак усе залежить від рішення Сполучених Штатів та Європи.

Президент вкотре закликав зберегти імпульс досягнення миру на Близькому Сході, адже в Європі теж може запанувати мир.

Зеленський анонсував, що планує говорити з цього приводу сьогодні та завтра у Вашингтоні.

Джерело : Офіс президента

