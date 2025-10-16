В ночь на 16 октября 2025 года украинские военные поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области РФ.

Силы обороны поразили Саратовский НПЗ: что известно

В Саратовской области РФ Силы обороны поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Это произошло в ночь на 16 октября, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

– Силы обороны Украины последовательно реализуют комплекс мер по поражению критических элементов военно-промышленной базы Российской Федерации, чтобы лишить ее возможности продолжать агрессию, – говорится в сообщении.

Как сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, “Саратовский НПЗ подгорел, а нефтянка россиян продолжает выбиваться”.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод – одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки нефти составил 4,8 млн тонн.

Предприятие задействовано в обеспечении потребностей Вооруженных сил РФ.

Напомним, что наши военные не в первый раз поражают Саратовский НПЗ. Ночью 20 сентября украинские ударные дроны ударили по этому объекту.

Предыдущая атака на Саратовский нефтеперерабатывающий завод произошла ночью 16 сентября, а также в феврале этого года.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 331-е сутки.

