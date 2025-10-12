Топливный кризис на себе ощутили не менее 57 регионов России, это произошло после усиления украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы. Это более половины от общего числа субъектов РФ.

В 57 регионах России наблюдается топливный кризис

Как пишет BBC Russian, проблемы с бензином у РФ начались еще в августе, однако из обычных сезонных проблем ситуация быстро переросла в серьезную нехватку топлива.

Первым пострадал Дальний Восток, который “обслуживает” два нефтеперерабатывающих завода. Там топливо стали отпускать по талонам в Забайкалье, Приморье и Сахалинской области.

В оккупированном Крыму ситуация еще хуже, потому что все топливо там привозное. Однако бензину не хватает для “главных регионов”, что говорить об оккупированных территориях. Поэтому на аннексированном полуострове бензин отпускают по 20 литров на один автомобиль, что чуть меньше трети топливного бака легковой машины.

В то же время от нехватки топлива почти не пострадали Москва и центральные регионы РФ — есть перебои, однако бензин есть хотя бы на заправках. В других областях ситуация хуже.

К примеру, в ряде регионов России с неразвитой инфраструктурой произошел натуральный коллапс — без бензина поставщики не могут завозить в отдаленные населенные пункты товары, продовольствие и прочее.

Топливный коллапс в России: причина

Причина перебоев с топливом – усиление атак Украины на российские НПЗ. Известно, что только с начала октября украинские дроны по меньшей мере четырежды ударили по нефтезаводам РФ и вывели атакуемые объекты из строя. В сентябре было восемь атак, в августе – 14. Всего с января 2025 года украинские беспилотники атаковали и поразили 21 из 38 крупнейших НПЗ РФ, многие из них – не один и даже не два раза.

С августа по конец сентября не менее 10 НПЗ были частично или полностью вынуждены прекратить работу, по меньшей мере, 10% мощности нефтезаводов было потеряно. Часть из этих НПЗ – экспортно ориентированы, однако ситуация настолько плохая, что власти РФ запретили экспорт горючего.

— Самые эффективные санкции — самые действующие санкции — это огонь на российских нефтяных заводах, на их терминалах, нефтебазах. Существенно ограничили российскую нефтяную отрасль – и это существенно ограничивает войну, – прокомментировал атаки на российские НПЗ президент Украины Владимир Зеленский.

Российские власти со своей стороны официально заявляют о “проблемах из-за тяжелой логистики” или о “сезонной нехватке”, пишет издание. Однако Росстат вынужден признать подорожание бензина на 10% с начала года.

Российские чиновники уверяют, что ситуация с топливом – это якобы “временные проблемы”. Дефицит якобы “на самом деле невелик”, а россиянам вообще стоит не жаловаться, а “набраться терпения”. Пропаганда РФ ж пытается вообще публично не упоминать о топливном кризисе.

