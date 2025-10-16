У ніч на 16 жовтня 2025 року українські військові уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області РФ.

Сили оборони уразили Саратовський НПЗ: що відомо

У Саратовській області РФ Сили оборони уразили Саратовський нафтопереробний завод. Це сталося у ніч на 16 жовтня, проінформував Генеральний штаб ЗСУ.

– Сили оборони України послідовно реалізують комплекс заходів із ураження критичних елементів воєнно-промислової бази Російської Федерації, щоб позбавити її можливості продовжувати агресію, – йдеться у повідомленні.

Як повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, “Саратовський НПЗ підгорів, а нефтянка росіян продовжує вибиватися”.

Зараз дивляться

Саратовський нафтопереробний завод – одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив 4,8 млн тонн.

Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил РФ.

Нагадаємо, що наші військові не вперше вражають Саратовський НПЗ. Так, вночі 20 вересня українські ударні дрони атакували цей об’єкт.

Попередня атака на Саратовський нафтопереробний завод сталася вночі 16 вересня, а також у лютому цього року.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 331-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.