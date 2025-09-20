Ночью 20 сентября украинские ударные дроны атаковали ряд российских нефтеперерабатывающих заводов, в частности Саратовский и Новокуйбышевский.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Атака на Саратовский НПЗ 20 сентября

Так, ночью подразделения Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в городе Саратов.

Этот нефтеперерабатывающий завод обеспечивает около 2,54% от общего объема нефтепереработки в России (более 7 млн тонн нефти ежегодно).

После атаки украинских дронов на Саратовском НПЗ вспыхнул масштабный пожар. Окончательные результаты поражения уточняются.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки БПЛА зафиксированы повреждения жилого дома в Саратове, есть пострадавший.

Напомним, что предыдущая атака на Саратовский нефтеперерабатывающий завод произошла ночью 16 сентября.

Удар по Новокуйбышевскому НПЗ

Также ночью 20 сентября подразделения Сил беспилотных систем атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в городе Новокуйбышевск Самарской области.

Новокуйбышевский НПЗ обеспечивает переработку более 8,8 млн тонн нефти в год.

По предварительной информации, в результате поражения на территории этого завода зафиксирован пожар.

Удар по производственной станции Самара

Также этой ночью подразделения Сил специальных операций ВСУ осуществили огневое поражение объекта магистральной транспортной инфраструктуры — линейно-производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) Самара, расположенной в населенном пункте Просвет Самарской области.

ЛВДС Самара — производственная станция, где смешивают высоко- и низкосернистую нефть и формируют экспортный сорт Urals. Эта марка нефти составляет около 50% от общего объема российского экспорта. Результаты поражения объекта уточняются.

Генштаб отмечает, что все три объекта являются звеньями в обеспечении вооруженных сил РФ. Поэтому целенаправленные атаки на российские объекты снижают экономический потенциал врага и нарушают цепочки обеспечения российской армии горюче-смазочными материалами.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на объекты топливно-энергетического комплекса. По его словам, последствия ударов локализованы.

Источник : Генштаб ВСУ

