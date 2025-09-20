Ночью 20 сентября украинские ударные дроны атаковали ряд российских нефтеперерабатывающих заводов, в частности Саратовский и Новокуйбышевский.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Атака на Саратовский НПЗ 20 сентября

Так, ночью подразделения Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в городе Саратов.

Сейчас смотрят

Этот нефтеперерабатывающий завод обеспечивает около 2,54% от общего объема нефтепереработки в России (более 7 млн тонн нефти ежегодно).

После атаки украинских дронов на Саратовском НПЗ вспыхнул масштабный пожар. Окончательные результаты поражения уточняются.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки БПЛА зафиксированы повреждения жилого дома в Саратове, есть пострадавший.

Напомним, что предыдущая атака на Саратовский нефтеперерабатывающий завод произошла ночью 16 сентября.

Читайте также
Работа завода остановлена: в России поражен Волгоградский НПЗ
НПЗ нафта

Удар по Новокуйбышевскому НПЗ

Также ночью 20 сентября подразделения Сил беспилотных систем атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в городе Новокуйбышевск Самарской области.

Новокуйбышевский НПЗ обеспечивает переработку более 8,8 млн тонн нефти в год.

По предварительной информации, в результате поражения на территории этого завода зафиксирован пожар.

Читайте также
Атакован Ново-Уфимский НПЗ в 1 400 км от границы Украины
дрон атакував Ново-Уфимський НПЗ

Удар по производственной станции Самара

Также этой ночью подразделения Сил специальных операций ВСУ осуществили огневое поражение объекта магистральной транспортной инфраструктуры — линейно-производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) Самара, расположенной в населенном пункте Просвет Самарской области.

ЛВДС Самара — производственная станция, где смешивают высоко- и низкосернистую нефть и формируют экспортный сорт Urals. Эта марка нефти составляет около 50% от общего объема российского экспорта. Результаты поражения объекта уточняются.

Генштаб отмечает, что все три объекта являются звеньями в обеспечении вооруженных сил РФ. Поэтому целенаправленные атаки на российские объекты снижают экономический потенциал врага и нарушают цепочки обеспечения российской армии горюче-смазочными материалами.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на объекты топливно-энергетического комплекса. По его словам, последствия ударов локализованы.

Читайте также
Нефтеперерабатывающие заводы России: количество, название и где расположены
Нафтопереробні заводи Росії

Источник: Генштаб ВСУ

Связанные темы:

атака дронамиВойна в УкраинеВзрывРосійська агресіяРосія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.