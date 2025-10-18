Вночі 18 жовтня лунали вибухи у Полтаві та Полтавській громаді. Росіяни атакували місто ударними дронами.

Про це повідомляє Суспільне та голова Полтавської ОВА Володимир Когут.

Вибухи у Полтаві вночі 18 жовтня: що відомо

Так, повітряна тривога на Полтавщині почала лунати о 22:18. А о 00:28 18 жовтня жителі Полтави вже чули вибухи. Повітряні сили повідомили, що у напрямку міста летять російські дрони.

О 00:32 прогриміли повторні вибухи у Полтаві.

Зранку Володимир Когут повідомив, що вночі росіяни атакували Полтавщину безпілотниками. По ворожих цілях працювала наша протиповітряна оборона.

Внаслідок падіння ворожого безпілотника у Полтавському районі пошкоджено складське приміщення одного з цивільних підприємств, там сталася пожежа, яку рятувальники швидко ліквідували.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

За даними рятувальників, вогонь охопив близько 1500 кв. м складу готової продукції. До гасіння залучалися 63 рятувальники та 15 одиниць техніки ДСНС.

Вночі над Дніпропетровською областю наша протиповітряна оборона знищила 11 російських безпілотників. До пізньої ночі на Черкащині працювали сили та засоби ППО: оборонці знешкодили сім російських дронів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 333-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

