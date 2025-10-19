19 октября армия РФ атаковала энергетический объект на территории Корюковского района Черниговской области.

Об этом сообщили в Черниговоблэнерго.

Атака на энергообъект в Корюковском районе Черниговской области: что известно

Атака на энергообъект в Корюковском районе Черниговской области произошла 19 октября около 19:00.

Повреждения, отмечают в Черниговоблэнерго, очень значительные.

Без электроснабжения сейчас около 55 тыс. абонентов.

– Как только позволит ситуация безопасности, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам, – отметили в Черниговоблэнерго.

Пользуясь случаем там напомнили о необходимости сохранять информационную тишину и меры собственной безопасности.

Отметим, что ранее оператором системы распределения в Черниговской области были введены почасовые отключения электроэнергии для бытовых потребителей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 334-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

