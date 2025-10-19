РФ атакувала енергооб’єкт на Чернігівщині: майже 55 тис. абонентів без світла
19 жовтня армія РФ атакувала енергетичний об’єкт на території Корюківського району Чернігівської області.
Про це повідомили в Чернігівобленерго.
Атака на енергооб’єкт у Корюківському районі Чернігівської області: що відомо
Атака на енергооб’єкт у Корюківському районі Чернігівської області сталася 19 жовтня близько 19:00.
Пошкодження, зауважують у Чернігівобленерго, дуже значні.
Без електропостачання наразі майже 55 тис. абонентів.
– Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики стануть до аварійно-відновлювальних робіт, – зазначили в Чернігівобленерго.
Принагідно там нагадали про необхідність зберігати інформаційну тишу та заходи власної безпеки.
Зауважимо, що до цього оператором системи розподілу в Чернігівській області були запроваджені погодинні відключення електроенергії для побутових споживачів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 334-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.