19 жовтня армія РФ атакувала енергетичний об’єкт на території Корюківського району Чернігівської області.

Про це повідомили в Чернігівобленерго.

Атака на енергооб’єкт у Корюківському районі Чернігівської області: що відомо

Атака на енергооб’єкт у Корюківському районі Чернігівської області сталася 19 жовтня близько 19:00.

Пошкодження, зауважують у Чернігівобленерго, дуже значні.

Без електропостачання наразі майже 55 тис. абонентів.

– Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики стануть до аварійно-відновлювальних робіт, – зазначили в Чернігівобленерго.

Принагідно там нагадали про необхідність зберігати інформаційну тишу та заходи власної безпеки.

Зауважимо, що до цього оператором системи розподілу в Чернігівській області були запроваджені погодинні відключення електроенергії для побутових споживачів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 334-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

