Завтра, 20 октября, во всех регионах Украины будут введены графики отключения света для промышленных потребителей.

Отключения электроэнергии в Украине 20 октября 2025

С 06:00 до 22:00 во всех регионах Украины будут вынуждены применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей, сообщает Укрэнерго.

Причина введения ограничений – последствия предварительных российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Сейчас смотрят

В Черниговской области оператором системы распределения (облэнерго) применяются почасовые отключения для бытовых потребителей.

В Укрэнерго отмечают, что ситуация в энергосистеме может измениться и советует украинцам следить за сообщениями на страницах соответствующих облэнерго.

Напомним, что в результате попадания российских военных по энергетическому объекту на территории Корюковского района Черниговской области в пятницу, 17 октября, без электроснабжения оказались около 17 тыс. абонентов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.