Россия массированно атаковала шахту ДТЭК в Днепропетровской области.

Атака шахты ДТЭК на Днепропетровщине 19 октября

В преддверии старта отопительного сезона РФ снова ударила по украинской энергетике, атаковав шахту ДТЭК в Днепропетровской области.

Во время атаки под землей находились 192 сотрудника шахты. Идет эвакуация наших коллег на поверхность.

Это уже 4 масштабная атака врага на угольные предприятия ДТЭК за последние 2 месяца, сообщил ДТЭК.

Напомним, что 8 октября российские войска нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Под атаку оказалась теплоэлектростанция ДТЭК.

В результате российской атаки было серьезно повреждено оборудование станции и ранены сотрудники.

В тот же день РФ нанесла второй удар по объекту ДТЭК за сутки, в результате чего оборудование вышло из строя. Под атакой оказалась фабрика в Донецкой области, где обогащается уголь для тепловых электростанций.

12 октября РФ атаковала подстанцию ​​в Бориспольском районе, были ранены работники ДТЭК.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 334-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

