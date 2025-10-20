РФ атаковала логистику Украины: повреждена железная дорога и портовая инфраструктура
В ночь на 20 октября российские войска совершили очередную атаку на логистическую инфраструктуру Украины.
Под огнем оказались железнодорожные и портовые объекты, сообщил вице-премьер по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
Атака по инфраструктуре 20 октября
В Черниговской области зафиксировано попадание в тяговую подстанцию Укрзализныци.
Уже ночью энергетики приступили к ликвидации последствий обстрела, однако враг повторно направил беспилотники на место восстановительных работ.
Благодаря системе мониторинга работников вовремя отвели в безопасное место, так что пострадавших нет.
Движение поездов возобновлено, задействованы резервные тепловозы.
– Россия целенаправленно бьет по нашим транспортным артериям – по тому, что соединяет страну, поддерживает экономику и обеспечивает жизнь. Но даже под обстрелами система работает, продолжаем восстановительные работы. Наша задача – безопасность людей. Благодарен каждому, кто работает на местах, ликвидирует последствия и помогает людям, – отметил Кулеба.
Под удар попала портовая инфраструктура. В результате атаки повреждены отдельные объекты и помещения, но пожары оперативно ликвидированы.
Сотрудники порта во время обстрела находились в укрытиях, поэтому обошлось без жертв.
Некоторые порты временно не принимают поезда, движение грузов перераспределено по сети, перевозка будет восстановлена после устранения повреждений.
Фото: Алексей Кулеба