В ночь на 20 октября российские войска совершили очередную атаку на логистическую инфраструктуру Украины.

Под огнем оказались железнодорожные и портовые объекты, сообщил вице-премьер по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Атака по инфраструктуре 20 октября

В Черниговской области зафиксировано попадание в тяговую подстанцию ​​Укрзализныци.

Уже ночью энергетики приступили к ликвидации последствий обстрела, однако враг повторно направил беспилотники на место восстановительных работ.

Благодаря системе мониторинга работников вовремя отвели в безопасное место, так что пострадавших нет.

Движение поездов возобновлено, задействованы резервные тепловозы.

– Россия целенаправленно бьет по нашим транспортным артериям – по тому, что соединяет страну, поддерживает экономику и обеспечивает жизнь. Но даже под обстрелами система работает, продолжаем восстановительные работы. Наша задача – безопасность людей. Благодарен каждому, кто работает на местах, ликвидирует последствия и помогает людям, – отметил Кулеба.

Под удар попала портовая инфраструктура. В результате атаки повреждены отдельные объекты и помещения, но пожары оперативно ликвидированы.

Сотрудники порта во время обстрела находились в укрытиях, поэтому обошлось без жертв.

Некоторые порты временно не принимают поезда, движение грузов перераспределено по сети, перевозка будет восстановлена ​​после устранения повреждений.

