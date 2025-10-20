В ночь на 20 октября (начиная с 19:00 19 октября) российские войска осуществили масштабную воздушную атаку по территории Украины.

Об этом говорится в сводке командования Воздушных сил ВСУ.

Воздушная атака на Украину 20 октября

Противник применил три баллистических ракеты типа Искандер-М/KN-23 из временно оккупированного Крыма и 60 ударных БпЛА разных типов — Shahed, Гербера и другие.

Направления запусков: Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (ВОТ Крым). Приблизительно 40 из задействованных дронов были Шахедами.

Для отражения атаки были задействованы авиация, подразделения зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы, систем беспилотных аппаратов и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительной информации, по состоянию на 09:00 силами противовоздушной обороны уничтожены или подавлены 38 вражеских беспилотников типов Shahed, Гербера и других. Поражение зафиксировано на Севере, Юге и Востоке Украины.

Подтверждено попадание трех баллистических ракет и двадцати ударных дронов в 12 населенных пунктах.

Атака продолжается, в воздушном пространстве все еще находятся вражеские беспилотники.

Воздушные силы призывают соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы тревоги.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 334-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

