РФ атакувала логістику України: пошкоджено залізницю та портову інфраструктуру
У ніч на 20 жовтня російські війська здійснили чергову атаку на логістичну інфраструктуру України.
Під вогнем опинилися залізничні та портові об’єкти, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Атака по інфраструктурі 20 жовтня
На Чернігівщині зафіксовано влучання у тягову підстанцію Укрзалізниці.
Вже вночі енергетики розпочали ліквідацію наслідків обстрілу, однак ворог повторно спрямував безпілотники на місце відновлювальних робіт.
Завдяки системі моніторингу працівників вчасно відвели у безпечне місце, тож постраждалих немає.
Рух поїздів відновлено, задіяно резервні тепловози.
– Росія цілеспрямовано б’є по наших транспортних артеріях – по тому, що з’єднує країну, підтримує економіку і забезпечує життя. Але навіть під обстрілами система працює, продовжуємо відновлювальні роботи. Наше завдання – безпека людей. Вдячний кожному, хто працює на місцях, ліквідовує наслідки та допомагає людям, – зазначив Кулеба.
Під удар також потрапила портова інфраструктура. Унаслідок атаки пошкоджено окремі об’єкти та приміщення, але пожежі оперативно ліквідовані.
Працівники порту під час обстрілу перебували в укриттях, тому обійшлося без жертв.
Наразі деякі порти тимчасово не приймають поїзди, рух вантажів перерозподілено по мережі, перевезення буде відновлено після усунення пошкоджень.
Фото: Олексій Кулеба