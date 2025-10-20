У ніч на 20 жовтня російські війська здійснили чергову атаку на логістичну інфраструктуру України.

Під вогнем опинилися залізничні та портові об’єкти, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Атака по інфраструктурі 20 жовтня

На Чернігівщині зафіксовано влучання у тягову підстанцію Укрзалізниці.

Вже вночі енергетики розпочали ліквідацію наслідків обстрілу, однак ворог повторно спрямував безпілотники на місце відновлювальних робіт.

Завдяки системі моніторингу працівників вчасно відвели у безпечне місце, тож постраждалих немає.

Рух поїздів відновлено, задіяно резервні тепловози.

– Росія цілеспрямовано б’є по наших транспортних артеріях – по тому, що з’єднує країну, підтримує економіку і забезпечує життя. Але навіть під обстрілами система працює, продовжуємо відновлювальні роботи. Наше завдання – безпека людей. Вдячний кожному, хто працює на місцях, ліквідовує наслідки та допомагає людям, – зазначив Кулеба.

Під удар також потрапила портова інфраструктура. Унаслідок атаки пошкоджено окремі об’єкти та приміщення, але пожежі оперативно ліквідовані.

Працівники порту під час обстрілу перебували в укриттях, тому обійшлося без жертв.

Наразі деякі порти тимчасово не приймають поїзди, рух вантажів перерозподілено по мережі, перевезення буде відновлено після усунення пошкоджень.

