По материалам Службы безопасности Украины 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил третий участник агентурной сети ФСБ, который передавал оккупантам координаты украинских оборонных позиций в Харькове.

Указанную шпионскую группу СБУ разоблачила и нейтрализовала в сентябре 2024 года.

Тогда были задержаны три агента российских спецслужб, которые корректировали воздушные атаки по Киеву, Харькову и Чернигову.

Что известно о предателе

Ранее двое из них уже получили приговоры, а теперь наказание назначено и последнему фигуранту дела.

Им оказался 43-летний харьковчанин, завербованный ФСБ. По заданию российских кураторов он собирал данные об инженерно-оборонительных сооружениях вблизи города.

Для этого мужчина устроился на работу в строительную бригаду, занимавшуюся фортификационными работами, и имел непосредственный доступ к стратегическим координатам.

Полученную информацию агент передавал представителям ФСБ, после чего российские войска использовали ее для планирования ударов управляемыми авиабомбами по оборонным линиям.

Во время очередной воздушной атаки шпион должен был получить от куратора сигнал, чтобы покинуть попадавший под обстрел район.

Кроме того, правоохранители установили, что злоумышленник пытался собирать дополнительную информацию — незаметно расспрашивал местных жителей о возможных месторасположениях учебных центров операторов беспилотников.

Сотрудники СБУ задержали агента при попытке доразведки возле одного из оборонных объектов.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Расследование проводили следователи СБУ в Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Источник : СБУ

