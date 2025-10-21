За матеріалами Служби безпеки України 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримав третій учасник агентурної мережі ФСБ, який передавав окупантам координати українських оборонних позицій у Харкові.

Зазначену шпигунську групу СБУ викрила та нейтралізувала у вересні 2024 року.

Тоді було затримано трьох агентів російських спецслужб, які коригували повітряні атаки по Києву, Харкову та Чернігову.

Що відомо про зрадника

Раніше двоє з них уже отримали вироки, а тепер покарання призначено й останньому фігуранту справи.

Ним виявився 43-річний харків’янин, завербований ФСБ. За завданням російських кураторів він збирав дані про інженерно-оборонні споруди поблизу міста.

Для цього чоловік влаштувався на роботу до будівельної бригади, яка займалася фортифікаційними роботами, і мав безпосередній доступ до стратегічних координат.

Отриману інформацію агент передавав представникам ФСБ, після чого російські війська використовували її для планування ударів керованими авіабомбами по оборонних лініях.

Під час чергової повітряної атаки шпигун мав отримати від куратора сигнал, щоб залишити район, який потрапляв під обстріл.

Крім того, правоохоронці встановили, що зловмисник намагався збирати додаткову інформацію.

Він непомітно розпитував місцевих жителів про можливі місця розташування навчальних центрів операторів безпілотників.

Співробітники СБУ затримали агента під час спроби дорозвідки біля одного з оборонних об’єктів.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили слідчі СБУ у місті Києві та Київській області під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

Джерело : СБУ

