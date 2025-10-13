Служба безопасности Украины задержала российского агента, который готовил теракт в Запорожье. Фигурант должен был взорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) в центре города.

СБУ предотвратила теракт в Запорожье

По данным Службы безопасности, мужчина должен был заложить взрывчатку вблизи одного из мест массового пребывания людей, а затем “отчитаться” куратору из России.

Оккупанты планировали дистанционно активировать СВУ в час пик, когда на “локации” будет наибольшая концентрация местных жителей.

Сотрудники СБУ заблаговременно раскрыли вражеские намерения и задержали агента во время подготовки взрывчатки для теракта.

Фигурантом оказался 37-летний мобилизованный из прифронтового Мирнограда в Донецкой области, который самовольно покинул воинскую часть и скрывался в Киеве. Находясь в СОЧ, он начал искать “легкие заработки” в Telegram-каналах, где и попал в поле зрения российских спецслужб.

— После вербовки злоумышленник получил “проверочное” задание от куратора: отследить координаты блокпостов и мест постоянной дислокации Сил обороны в столице Украины. Впоследствии оккупанты отправили его в Запорожье, где фигурант арендовал жилье и приобрел компоненты для изготовления СВУ, — сообщили в СБУ.

Во время обыска в доме фигуранта были обнаружены компоненты для взрывчатки и мини-камера, которую он должен был установить вблизи места запланированного теракта для фиксации последствий.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили агенту о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 4 ст. 408 (дезертирство, совершенное в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение со взрывчатыми веществами);

ч. 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Злоумышленник в настоящее время находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

