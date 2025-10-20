Мощные взрывы в Харькове прогремели ночью во вторник, 21 октября, когда российские войска атаковали город управляемыми авиационными бомбами.

Взрывы в Харькове 21 октября — какие последствия

Обновлено в 01:15. Информацию о том, что Харьков атакован вражескими КАБами, подтвердил городской глава Игорь Терехов.

По его словам, четыре взрыва прогремели в городе в последние минуты.

Вражеские КАБы повредили по меньшей мере 15 частных домов в Индустриальном районе. На месте российского удара вспыхнул пожар. Обследование места попадания продолжается.

Уже известно о девяти пострадавших в результате обстрела России по Харькову.

Российские обстрелы Харькова

На прошлой неделе армия России шесть раз атаковала Харьков КАБами и дронами, в частности FPV, заявил мэр Игорь Терехов.

По его словам, наибольший удар понесла одна из городских больниц. Там вылетели почти все окна, были повреждены фасад, мебель, межкомнатные двери, частично — оборудование. Уничтожены две машины скорой помощи.

Терехов отметил, что шесть пациентов получили ранения стеклом, другие стационарные больные — острую реакцию на стресс.

Под ударами оказались гражданские объекты в Шевченковском, Киевском и Салтовском районах Харькова.

В то же время Терехов сообщил, что общая продолжительность воздушных тревог в Харькове была меньше на 60 часов (47%), чем в области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 336-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

