В Киеве будет ограничено движение по Подольскому мостовому переходу с правого берега реки Днепр на левый во время воздушных тревог с понедельника, 20 октября.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

Подольский мост в Киеве: почему ограничивают движение

Как отмечается, соответствующее решение принял Совет обороны города Киева.

По информации полиции, движение по Подольскому мосту в Киеве будет ограничено во время воздушных тревог.

— Для обеспечения безопасности граждан к перекрытию будут привлечены экипажи патрульной полиции, — говорится в сообщении.

В полиции призывают водителей отнестись с пониманием к возможным ограничениям, учитывать вероятность объявления воздушной тревоги при планировании маршрутов движения, соблюдать правила дорожного движения и режим во время комендантского часа.

Подольский мостовой переход пересекает реки Днепр и Десенка (Черторий) в Киеве.

Согласно проекту, длина основной части Подольского моста составляет 472 м, а центрального пролета — 344 м.

До открытия автомобильного движения сооружение часто служило локацией для съемок рекламных роликов и музыкальных клипов как украинских, так и зарубежных исполнителей.

