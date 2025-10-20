Потужні вибухи у Харкові прогриміли вночі у вівторок, 21 жовтня, коли російські війська атакували місто керованими авіаційними бомбами.

Вибухи у Харкові 21 жовтня – які наслідки

Оновлено о 01:15. Інформацію про те, що Харків атакований ворожими КАБами, підтвердив міський глава Ігор Терехов.

За його словами, чотири вибухи пролунали у місті останніми хвилинами.

Ворожі КАБи пошкодили щонайменше 15 приватних будинків в Індустріальному районі. На місці російського удару спалахнула пожежа. Обстеження місця влучання триває.

Вже відомо про девʼятьох постраждалих унаслідок обстрілу Росії по Харкову.

Російські обстріли Харкова

Минулого тижня армія Росії шість разів атакувала Харків КАБами та дронами, зокрема FPV, заявив мер Ігор Терехов.

За його словами, найбільшого удару зазнала одна з міських лікарень. Там повилітали майже всі вікна, були пошкоджені фасад, меблі, міжкімнатні двері, частково – обладнання. Знищені дві автівки швидкої допомоги.

Терехов зазначив, що шестеро пацієнтів дістали поранення склом, інші стаціонарні хворі – гостру реакцію на стрес.

Під ударами опинилися цивільні обʼєкти в Шевченківському, Київському і Салтівському районах у Харкові.

Водночас Терехов повідомив, що загальна тривалість повітряних тривог у Харкові була меншою на 60 годин (47%), ніж в області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 336-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

