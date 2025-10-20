Потужні вибухи у Харкові прогриміли вночі у вівторок, 21 жовтня, коли російські війська атакували місто керованими авіаційними бомбами.

Вибухи у Харкові 21 жовтня – які наслідки

Оновлено о 01:15. Інформацію про те, що Харків атакований ворожими КАБами, підтвердив міський глава Ігор Терехов.

За його словами, чотири вибухи пролунали у місті останніми хвилинами.

Ворожі КАБи пошкодили щонайменше 15 приватних будинків в Індустріальному районі. На місці російського удару спалахнула пожежа. Обстеження місця влучання триває.

Вже відомо про девʼятьох постраждалих унаслідок обстрілу Росії по Харкову.

Харків на карті

Харків на карті. Фото: Google Maps

Російські обстріли Харкова

Минулого тижня армія Росії шість разів атакувала Харків КАБами та дронами, зокрема FPV, заявив мер Ігор Терехов.

За його словами, найбільшого удару зазнала одна з міських лікарень. Там повилітали майже всі вікна, були пошкоджені фасад, меблі, міжкімнатні двері, частково – обладнання. Знищені дві автівки швидкої допомоги.

Терехов зазначив, що шестеро пацієнтів дістали поранення склом, інші стаціонарні хворі – гостру реакцію на стрес.

Під ударами опинилися цивільні обʼєкти в Шевченківському, Київському і Салтівському районах у Харкові.

Водночас Терехов повідомив, що загальна тривалість повітряних тривог у Харкові була меншою на 60 годин (47%), ніж в області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 336-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

