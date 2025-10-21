Взрывы в Запорожье: враг ударил по инфраструктуре, повреждены многоэтажки
Взрывы в Запорожье прогремели в ночь на 22 октября. Враг атакует город и область ракетами и дронами.
Факт удара по городу подтвердил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье сегодня, 22 октября: что известно
Сначала Федоров предупредил об угрозе крылатых ракет для региона, а затем была объявлена опасность ударов баллистическими ракетами.
Впоследствии раздались взрывы в Запорожье – оккупанты нанесли удар по городу. Как отметил Иван Федоров, враг бил по инфраструктуре. По предварительным данным, пострадавших нет.
Кроме того, в результате атаки есть повреждения многоэтажек в одном из районов Запорожья.
По всей территории области объявлена воздушная тревога. Зафиксировано движение ударных дронов типа Shahed в направлении Запорожья.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 337-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.