Взрывы в Запорожье прогремели в ночь на 22 октября. Враг атакует город и область ракетами и дронами.

Факт удара по городу подтвердил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье сегодня, 22 октября: что известно

Сначала Федоров предупредил об угрозе крылатых ракет для региона, а затем была объявлена ​​опасность ударов баллистическими ракетами.

Впоследствии раздались взрывы в Запорожье – оккупанты нанесли удар по городу. Как отметил Иван Федоров, враг бил по инфраструктуре. По предварительным данным, пострадавших нет.

Кроме того, в результате атаки есть повреждения многоэтажек в одном из районов Запорожья.

По всей территории области объявлена воздушная тревога. Зафиксировано движение ударных дронов типа Shahed в направлении Запорожья.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 337-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

