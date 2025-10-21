Вибухи у Запоріжжі: ворог ударив по інфраструктурі, пошкоджено багатоповерхівки
Вибухи у Запоріжжі пролунали в ніч на 22 жовтня. Ворог атакує місто та область ракетами і дронами.
Факт удару по місту підтвердив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Вибухи у Запоріжжі сьогодні, 22 жовтня: що відомо
Спочатку Федоров попередив про загрозу крилатих ракет для регіону, а згодом було оголошено небезпеку ударів балістичними ракетами.
Згодом пролунали вибухи у Запоріжжі – окупанти завдали удару по місту. Як зазначив Іван Федоров, ворог бив по інфраструктурі. За попередніми даними, постраждалих немає.
Крім того, внаслідок атаки є пошкодження багатоповерхівок в одному із районів Запоріжжя.
По всій території області оголошено повітряну тривогу. Зафіксовано рух ударних дронів типу Shahed у напрямку Запоріжжя.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 337-му добу.
