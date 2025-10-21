Вибухи у Запоріжжі пролунали в ніч на 22 жовтня. Ворог атакує місто та область ракетами і дронами.

Факт удару по місту підтвердив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі сьогодні, 22 жовтня: що відомо

Спочатку Федоров попередив про загрозу крилатих ракет для регіону, а згодом було оголошено небезпеку ударів балістичними ракетами.

Згодом пролунали вибухи у Запоріжжі – окупанти завдали удару по місту. Як зазначив Іван Федоров, ворог бив по інфраструктурі. За попередніми даними, постраждалих немає.

Крім того, внаслідок атаки є пошкодження багатоповерхівок в одному із районів Запоріжжя.

По всій території області оголошено повітряну тривогу. Зафіксовано рух ударних дронів типу Shahed у напрямку Запоріжжя.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 337-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

