Ночью 24 октября прогремели взрывы в Кировоградской области — российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры региона.

В результате попаданий задерживается ряд поездов.

Об этом сообщают глава областной военной администрации Андрей Райкович, ГСЧС и Укрзализныця.

Сейчас смотрят

Взрывы в Кировоградской области 24 октября: что известно

По словам главы области, взрывы в Кировоградской области прогремели, когда враг нанес удар по территории Новоукраинского района.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших, однако без электроснабжения остались 19 населенных пунктов.

На местах прилетов возникли пожары, которые спасатели оперативно ликвидировали.

ГСЧС подтвердила, что область атаковали ударные беспилотники, и сейчас продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.

Кроме того, в результате взрывов в Кировоградской области ночью 24 октября была повреждена железнодорожная инфраструктура.

Как сообщили в Укрзализныце, на обесточенном участке временно затруднено движение поездов, однако габарит уже восстановлен по обоим путям.

На обесточенном участке из-за движения с помощью резервных тепловозов более чем на два часа задерживаются четыре поезда:

№51/52 Одесса — Запорожье

№127/128 Львов — Запорожье

№7/8 Харьков — Одесса

№53/54 Днепр — Одесса

Все пассажиры находятся в безопасности, а сообщение постепенно восстанавливается.

Для обеспечения стабильного движения Укрзализныця привлекла комбинированную транспортировку, резервные тепловозы и объездные маршруты.

Ремонтные бригады работают над восстановлением энергоснабжения и устранением последствий атаки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 339-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.