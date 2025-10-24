Татьяна Забожко, выпускающий редактор
Взрывы в Херсоне: РФ обстреляла два района, уже 12 пострадавших
12 человек пострадали во время ночных и утренних взрывов в Херсоне сегодня, 24 октября.
Об этом сообщила Херсонская городская военная администрация.
Обновлено в 08:45.
Взрывы в Херсоне сегодня, 24 октября: что известно
По данным МВА, во время ночных взрывов в Херсоне ударный беспилотник типа Шахед попал в многоэтажный жилой дом в Днепровском районе города.
После этого произошел пожар.
Взрывные травмы и термические ожоги получили 80-летняя женщина и 52-летний мужчина.
Их госпитализировали в больницу.
Еще один человек пострадал во время утренних взрывов в Херсоне, которые прогремели около 06:00.
Тогда оккупанты также атаковали беспилотником Днепровский район города.
59-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение.
Около 07:20 оккупанты массированно обстреляли Корабельный район Херсона.
Количество пострадавших там уже возросло до девяти.
У мужчин в возрасте 41 и 65 лет и трех женщин в возрасте 60, 64, 78 лет – минно-взрывные травмы.
У 16-летнего парня – минно-взрывная травма, сотрясение головного мозга, осколочные ранения туловища и лица.
У 66-летнего мужчины и 61-летней женщины, о ранениях которых стало известно позже, – взрывные травмы, контузии и закрытые черепно-мозговые травмы. У мужчины, кроме того, диагностировали еще и осколочные ранения.
Обратилась в больницу и еще одна 61-летняя местная жительница, пострадавшая от обстрела Корабельного района.
У женщины — минно-взрывная травма и повреждение глаза.
На данный момент известно, что в результате утреннего обстрела Корабельного района повреждена контактная сеть.
Из-за этого временно не работает 9-й троллейбусный маршрут.
Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 339-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.