12 человек пострадали во время ночных и утренних взрывов в Херсоне сегодня, 24 октября.

Об этом сообщила Херсонская городская военная администрация.

Обновлено в 08:45.

Взрывы в Херсоне сегодня, 24 октября: что известно

По данным МВА, во время ночных взрывов в Херсоне ударный беспилотник типа Шахед попал в многоэтажный жилой дом в Днепровском районе города.

После этого произошел пожар.

Взрывные травмы и термические ожоги получили 80-летняя женщина и 52-летний мужчина.

Их госпитализировали в больницу.

Еще один человек пострадал во время утренних взрывов в Херсоне, которые прогремели около 06:00.

Тогда оккупанты также атаковали беспилотником Днепровский район города.

59-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение.

Около 07:20 оккупанты массированно обстреляли Корабельный район Херсона.

Количество пострадавших там уже возросло до девяти.

У мужчин в возрасте 41 и 65 лет и трех женщин в возрасте 60, 64, 78 лет – минно-взрывные травмы.

У 16-летнего парня – минно-взрывная травма, сотрясение головного мозга, осколочные ранения туловища и лица.

У 66-летнего мужчины и 61-летней женщины, о ранениях которых стало известно позже, – взрывные травмы, контузии и закрытые черепно-мозговые травмы. У мужчины, кроме того, диагностировали еще и осколочные ранения.

Обратилась в больницу и еще одна 61-летняя местная жительница, пострадавшая от обстрела Корабельного района.

У женщины — минно-взрывная травма и повреждение глаза.

На данный момент известно, что в результате утреннего обстрела Корабельного района повреждена контактная сеть.

Из-за этого временно не работает 9-й троллейбусный маршрут.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 339-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

