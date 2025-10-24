Уночі проти 24 жовтня прогриміли вибухи в Кіровоградській області — російські війська атакували об’єкти критичної інфраструктури регіону.

Унаслідок влучань затримується низка поїздів.

Про це повідомляють голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович, ДСНС та Укрзалізниця.

Зараз дивляться

Вибухи в Кіровоградській області 24 жовтня: що відомо

За словами очільника області, вибухи в Кіровоградській області пролунали, коли ворог завдав удару по території Новоукраїнського району.

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих, однак без електропостачання залишилися 19 населених пунктів.

На місцях прильотів виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували.

ДСНС підтвердила, що область атакували ударні безпілотники, і наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Крім того, унаслідок вибухів у Кіровоградськй області вночі 24 жовтня було пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Як повідомили в Укрзалізниці, на знеструмленій ділянці тимчасово ускладнено рух поїздів, проте габарит уже відновлено на обох коліях.

На знеструмленій ділянці через рух за допомогою резервних тепловозів на понад дві години затримуються чотири потяги:

№51/52 Одеса — Запоріжжя

№127/128 Львів — Запоріжжя

№7/8 Харків — Одеса

№53/54 Дніпро — Одеса

Усі пасажири перебувають у безпеці, а сполучення поступово відновлюється.

Для забезпечення стабільного руху Укрзалізниця залучила комбіноване транспортування, резервні тепловози та об’їзні маршрути.

Ремонтні бригади працюють над відновленням енергопостачання і усуненням наслідків атаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 339-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.