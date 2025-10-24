Прогремели мощные взрывы в Одесской области — россияне впервые атаковали регион управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Взрывы в Одесской области сегодня, 24 октября: что известно

Так, Воздушные силы в 13:24 сообщили, что зафиксировали управляемые авиационные бомбы в акватории Черного моря курсом на Пивденне/Очаков. Примерно в 13:33 прогремели взрывы.

— Во время сегодняшней воздушной атаки российская армия впервые применила управляемые авиабомбы по гражданской инфраструктуре нашего региона. Это новая серьезная угроза для Одесской области, — написал в Telegram Олег Кипер.

По его словам, такие удары несут колоссальную опасность для людей и могут нанести значительные разрушения.

Российские удары КАБами

Напомним, что сегодня российская авиация также нанесла удары КАБами по Харькову. Зафиксировано попадание по Индустриальному району.

В результате одного из взрывов возник пожар на территории автотранспортного предприятия: горели два гаражных бокса и автомобили на общей площади 150 кв. м.

Из-за других попаданий КАБов повреждены складские здания частного предприятия.

Предварительно, восемь человек пострадали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 339-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

