Пролунали потужні вибухи в Одеській області – росіяни вперше атакували регіон керованими авіабомбами.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Вибухи в Одеській області сьогодні, 24 жовтня: що відомо

Так, Повітряні сили о 13:24 повідомили, що зафіксували керовані авіаційні бомби в акваторії Чорного моря курсом на Південне/Очаків. Приблизно о 13:33 пролунали вибухи.

– Під час сьогоднішньої повітряної атаки російська армія вперше використала керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі нашого регіону. Це нова серйозна загроза для Одещини, – написав у Telegram Олег Кіпер.

За його словами, такі удари несуть колосальну небезпеку для людей та можуть завдати значних руйнувань.

Російські удари КАБами

Нагадаємо, що сьогодні російська авіація також вдарила КАБами й по Харкову. Зафіксовано влучання по Індустріальному району.

У результаті одного з вибухів виникла пожежа на території автотранспортного підприємства: горіли два гаражні бокси та автомобілі на загальній площі 150 кв. м.

Через інші влучання КАБів пошкоджені складські будівлі приватного підприємства.

Попередньо, вісім людей постраждало.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 339-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

