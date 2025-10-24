Нова загроза: РФ вперше атакувала Одещину КАБами – ОВА
Пролунали потужні вибухи в Одеській області – росіяни вперше атакували регіон керованими авіабомбами.
Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Вибухи в Одеській області сьогодні, 24 жовтня: що відомо
Так, Повітряні сили о 13:24 повідомили, що зафіксували керовані авіаційні бомби в акваторії Чорного моря курсом на Південне/Очаків. Приблизно о 13:33 пролунали вибухи.
– Під час сьогоднішньої повітряної атаки російська армія вперше використала керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі нашого регіону. Це нова серйозна загроза для Одещини, – написав у Telegram Олег Кіпер.
За його словами, такі удари несуть колосальну небезпеку для людей та можуть завдати значних руйнувань.
Російські удари КАБами
Нагадаємо, що сьогодні російська авіація також вдарила КАБами й по Харкову. Зафіксовано влучання по Індустріальному району.
У результаті одного з вибухів виникла пожежа на території автотранспортного підприємства: горіли два гаражні бокси та автомобілі на загальній площі 150 кв. м.
Через інші влучання КАБів пошкоджені складські будівлі приватного підприємства.
Попередньо, вісім людей постраждало.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 339-ту добу.
