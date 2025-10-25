Армия РФ атаковала Харьков и область в течение суток: ранены 13 человек
За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и три населенных пункта Харьковской области. Повреждена инфраструктура, есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram-канале.
Атака на Харьков и область: последствия
В результате обстрела Харькова и области известно о 13 пострадавших: 12 человек в областном центре – самому молодому 23 года, самой пожилой женщине 73 – и одна 43-летняя женщина в Лозовой.
Враг атаковал шестью управляемыми авиабомбами и одним БПЛА Индустриальный район Харькова.
Против Харьковщины российские войска применили различные виды вооружения:
- 6 УАБов;
- 14 БПЛА типа Герань-2;
- 1 БПЛА типа Ланцет;
- 2 БПЛА (тип устанавливается).
В Харькове повреждена инфраструктура пяти гражданских предприятий, пять автомобилей и два прицепа.
В Лозовой – железнодорожная инфраструктура. Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 189 человек. Остались 58 человек.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 340-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.