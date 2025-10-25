За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и три населенных пункта Харьковской области. Повреждена инфраструктура, есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Атака на Харьков и область: последствия

В результате обстрела Харькова и области известно о 13 пострадавших: 12 человек в областном центре – самому молодому 23 года, самой пожилой женщине 73 – и одна 43-летняя женщина в Лозовой.

Враг атаковал шестью управляемыми авиабомбами и одним БПЛА Индустриальный район Харькова.

Против Харьковщины российские войска применили различные виды вооружения:

6 УАБов;

14 БПЛА типа Герань-2;

1 БПЛА типа Ланцет;

2 БПЛА (тип устанавливается).

В Харькове повреждена инфраструктура пяти гражданских предприятий, пять автомобилей и два прицепа.

В Лозовой – железнодорожная инфраструктура. Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 189 человек. Остались 58 человек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 340-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

