Армія РФ атакувала Харків і область протягом доби: поранено 13 людей
Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та три населені пункти Харківської області. Пошкоджена інфраструктура, є постраждалі.
Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.
Атака на Харків та область: наслідки
В результаті обстрілу Харкова та області відомо про 13 постраждалих: 12 осіб в обласному центрі – наймолодшому 23 роки, найстаршій жінці 73 – і одна 43-річна жінка в Лозовій.
Ворог атакував шістьма керованими авіабомбами й одним БпЛА Індустріальний район Харкова.
Проти Харківщини російські війська застосували різні види озброєння:
- 6 КАБів;
- 14 БпЛА типу Герань-2;
- 1 БпЛА типу Ланцет;
- 2 БпЛА (тип встановлюється).
У Харкові пошкоджено інфраструктуру п’яти цивільних підприємств, п’ять автомобілів та два причепи.
У Лозовій – залізничну інфраструктуру. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 189 людей. Залишилися 58 людей.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 340-ву добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.