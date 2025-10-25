Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та три населені пункти Харківської області. Пошкоджена інфраструктура, є постраждалі.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

Атака на Харків та область: наслідки

В результаті обстрілу Харкова та області відомо про 13 постраждалих: 12 осіб в обласному центрі – наймолодшому 23 роки, найстаршій жінці 73 – і одна 43-річна жінка в Лозовій.

Ворог атакував шістьма керованими авіабомбами й одним БпЛА Індустріальний район Харкова.

Проти Харківщини російські війська застосували різні види озброєння:

6 КАБів;

14 БпЛА типу Герань-2;

1 БпЛА типу Ланцет;

2 БпЛА (тип встановлюється).

У Харкові пошкоджено інфраструктуру п’яти цивільних підприємств, п’ять автомобілів та два причепи.

У Лозовій – залізничну інфраструктуру. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 189 людей. Залишилися 58 людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 340-ву добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

