Вночі пролунали вибухи у Києві – росіяни атакували столицю балістикою. В кількох районах фіксуються масштабні пожежі, є постраждалі.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Атака на Київ вночі 25 жовтня: що відомо

Так, про вибухи у Києві міський голова повідомив о 03:59. Віталій Кличко попередив про загрозу балістики.

За його словами, після вибухів медичні бригади викликали у Дніпровський, Деснянський та Дарницький райони.

У Дарницькому районі через атаку побило вікна в житловому будинку, у Дніпровському район – постраждала жінка.

О 05:02 Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки на Київ уже шестеро постраждалих. Великі пожежі вирують в нежитловій забудові в Деснянському та Дарницькому районах. Усі оперативні служби працюють на місцях.

О 05:22 міський голова повідомив, що кількість постраждалих зросло до восьми. Трьох людей госпіталізували до лікарень Києва.

За інформацією начальника КМВА Тимура Ткаченка, внаслідок атаки на Київ постраждав дитячий садочок в Дніпровському районі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 340-ву добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сили оборони Півдня України

