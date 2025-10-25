Во Львове на магистральном водопроводе произошла большая авария, из-за чего часть города уже третьи сутки без воды.

Часть Львова уже три дня без воды из-за аварии: что известно

Во Львове без воды сейчас около 50 тысяч человек, а это 10% города, сообщил Львовский городской совет. С этой проблемой столкнулась часть Железнодорожного и Шевченковского районов.

Львовводоканал в Facebook отметил, что столкнулся с самым масштабным вызовом для системы водоснабжения города за последние десятилетия.

— Сегодня утром мы завершили ремонтные работы и восстановили подачу воды в город. Начали наполнять систему, ведь после аварии более 30 км магистралей и большие резервуары были полностью опустошены. Для этого нужно 7-8 часов — постепенно, чтобы не повредить сеть, — говорится в сообщении.

Во Львовводоканале отметили, что прилагали максимум усилий, регулируя давление, чтобы подать людям воду хотя бы на первые этажи. Однако во время этого процесса резко упало давление на насосных станциях.

— Как оказалось, из-за нового повреждения магистрального водопровода в районе села Домажир, по другую сторону реки от места, где вчера ликвидировали предыдущую аварию, — говорится в сообщении.

На месте работают аварийные бригады и руководство Львовводоканала.

— С таким вызовом Львовводоканал еще не сталкивался. Персонал работает на пределе возможностей — люди не спят вторые сутки. Мы понимаем возмущение жителей Железнодорожного и Шевченковского районов, которые уже третий день без воды. Но искренне просим — не направляйте злость на работников, которые сегодня делают все возможное и невозможное, чтобы город снова был с водой, — сообщили во Львовводоканале.

Во Львовском городском совете говорят, что как только будет известно точное время восстановления водоснабжения – об этом сразу сообщат.

Кроме того, во Львовводоканале добавили, что работа водовозок продолжена. Воду будут доставлять до тех пор, пока не будет восстановлено централизованное водоснабжение.

Почему во Львове происходят новые аварии

В городском совете сообщили, что после опустошения труб вода снова наполняет сеть под давлением.

Из-за этого в старых трубах возникают гидроудары и новые прорывы — система “срывается” в самых слабых местах.

Напомним, неделю назад Львовский городской совет сообщал, что в городе из-за постоянных обстрелов РФ и приближения зимы проверяют, как будет работать критическая инфраструктура при различных сценариях чрезвычайных ситуаций. В частности, город “протестировали” на случай полного отсутствия центрального водоснабжения.

