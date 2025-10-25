У Львові на магістральному водогоні сталася наймасштабніша аварія, через що частина міста вже третю добу без води.

Частина Львову вже три дні без води через аварію: що відомо

У Львові без води зараз близько 50 тисяч людей, а це 10% міста, повідомила Львівська міська рада. З цією проблемою зіткнулась частина Залізничного та Шевченківського районів.

Львівводоканал у Facebook наголосив, що зіткнувся з наймасштабнішим викликом для системи водопостачання міста за останні десятиліття.

– Сьогодні вранці ми завершили ремонтні роботи й відновили подачу води до міста. Почали наповнювати систему, адже після аварії понад 30 км магістралей і великі резервуари були повністю спустошені. Для цього потрібно 7-8 годин – поступово, щоб не пошкодити мережу, – йдеться у повідомленні.

У Львівводоканалі зазначили, що докладали максимум зусиль, регулюючи тиски, аби подати людям воду хоча б до перших поверхів. Проте під час цього процесу різко впав тиск на насосних станціях.

– Як виявилося, через нове пошкодження магістрального водогону в районі села Домажир, по інший бік річки від місця, де учора ліквідовували попередню аварію, – йдеться у дописі.

На місці працюють аварійні бригади та керівництво Львівводоканалу.

– З таким викликом Львівводоканал ще не стикався. Персонал працює на межі можливостей – люди не сплять другу добу. Ми розуміємо обурення мешканців Залізничного та Шевченківського районів, які вже третій день без води. Але щиро просимо – не спрямовуйте злість на працівників, які сьогодні роблять усе можливе й неможливе, щоб місто знову було з водою, – повідомили у Львівводоканалі.

У Львівській міській раді кажуть, що як тільки знатимемо точний час відновлення водопостачання – про це одразу повідомлять.

Крім того, у Львівводоканалі додали, що робота водовозок продовжена. Воду підвозитимуть доти, доки не буде відновлено централізоване водопостачання.

Чому у Львові стаються нові аварії

У міській раді повідомили, що після спустошення труб вода знову наповнює мережу під тиском.

Через це у старих трубах виникають гідроудари та нові прориви — система “зриває” у найслабших місцях.

Нагадаємо, тиждень тому Львівська міська рада повідомляла, що у місті через постійні обстріли РФ і наближення зими перевіряють, як працюватиме критична інфраструктура за різних сценаріїв надзвичайних ситуацій. Зокрема, місто “протестували” на випадок повної відсутності центрального водопостачання.

