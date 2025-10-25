В пунктах пропуска Львовской области наблюдаются очереди и повышенное скопление транспортных средств.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) в субботу, 25 октября.

Очереди на границе 25 октября: причины

Пограничники объяснили, что высокая интенсивность движения связана с выходными и началом осенних каникул, а длительное ожидание обусловлено внедрением новой системы EES (Entry/Exit System), которая регистрирует пересечение внешних границ Шенгенской зоны без проставления штампов в паспортах.

Сейчас смотрят

Система EES полностью запущена на польских пунктах пропуска Медика и Корчова и на железнодорожном Перемышль, тогда как на других пропускных пунктах на границе с Львовской областью она функционирует в тестовом режиме.

При первом пересечении границы в страны ЕС после запуска EES граждане проходят расширенную регистрацию, которая включает фотографирование лица и снятие четырех отпечатков пальцев. Процедура применяется к лицам от 12 лет и требует дополнительного времени, что замедляет оформление путешественников.

– Система EES будет касаться всех граждан третьих стран, в частности Украины, которые пересекают внешние границы Шенгенской зоны для краткосрочного пребывания (до 90 дней в течение 180-дневного периода), — отметили пограничники.

Ранее Еврокомиссия сообщала, что внедрение EES будет происходить постепенно: пограничные службы стран-членов ЕС будут вводить систему поэтапно в течение шестимесячного переходного периода.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.