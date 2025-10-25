Армия РФ атаковала Харьков FPV-дронами, носителем которых был БпЛА Молния: какие последствия
Российская армия атаковала Харьков двумя FPV-дронами, носителем которых был беспилотник Молния, вечером в субботу, 25 октября.
Атака на Харьков БпЛА Молния 25 октября: какие последствия
Подробности атаки на Харьков рассказал городской глава Игорь Терехов.
По информации Ситуационного центра, БпЛА типа Молния выступала носителем для двух FPV-дронов.
Как рассказал Терехов, один из них попал в крышу частного дома в Шевченковском районе, в результате чего повреждено остекление окон.
По словам мэра Харькова, другой FPV-дрон попал в фасад здания также в Шевченковском районе.
Отмечается, что сам носитель, беспилотник Молния, упал на крышу общежития в Киевском районе.
Игорь Терехов отметил, что боевая часть упала рядом со зданием, а сейчас на месте работают взрывотехники.
По актуальной информации, пять человек обратились к медикам с острой реакцией на стресс.
Начальник Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов уточнил, что среди пострадавших — двое детей.
Из-за попадания российского БпЛА в Шевченковском районе острую реакцию на стресс получили 25-летний мужчина, 51-летняя и 68-летняя женщины, мальчики 13 и 15 лет. Врачи оказали им помощь на месте.
В Харькове после атаки БпЛА профильные службы работают на местах, проводят обследование территорий и фиксируют последствия происшествия.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 340-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.