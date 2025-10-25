Российская армия атаковала Харьков двумя FPV-дронами, носителем которых был беспилотник Молния, вечером в субботу, 25 октября.

Атака на Харьков БпЛА Молния 25 октября: какие последствия

Подробности атаки на Харьков рассказал городской глава Игорь Терехов.

По информации Ситуационного центра, БпЛА типа Молния выступала носителем для двух FPV-дронов.

Как рассказал Терехов, один из них попал в крышу частного дома в Шевченковском районе, в результате чего повреждено остекление окон.

По словам мэра Харькова, другой FPV-дрон попал в фасад здания также в Шевченковском районе.

Отмечается, что сам носитель, беспилотник Молния, упал на крышу общежития в Киевском районе.

Игорь Терехов отметил, что боевая часть упала рядом со зданием, а сейчас на месте работают взрывотехники.

По актуальной информации, пять человек обратились к медикам с острой реакцией на стресс.

Начальник Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов уточнил, что среди пострадавших — двое детей.

Из-за попадания российского БпЛА в Шевченковском районе острую реакцию на стресс получили 25-летний мужчина, 51-летняя и 68-летняя женщины, мальчики 13 и 15 лет. Врачи оказали им помощь на месте.

В Харькове после атаки БпЛА профильные службы работают на местах, проводят обследование территорий и фиксируют последствия происшествия.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 340-е сутки.

