Російська армія атакувала Харків двома FPV-дронами, носієм яких був безпілотник Молнія, ввечері у суботу, 25 жовтня.

Атака на Харків БпЛА Молнія 25 жовтня: які наслідки

Подробиці атаки на Харків розповів міський глава Ігор Терехов.

За інформацію Ситуаційного центру, БпЛА типу Молнія виступала носієм для двох FPV-дронів.

Як розповів Терехов, один із них влучив у дах приватного будинку в Шевченківському районі, внаслідок чого пошкоджено скління вікон.

За словами мера Харкова, інший FPV-дрон влучив у фасад будівлі також у Шевченківському районі.

Зазначається, що сам носій, безпілотник Молнія, впав на дах гуртожитку в Київському районі.

Ігор Терехов зазначив, що бойова частина впала поруч із будівлею, а зараз на місці працюють вибухотехніки.

За актуальною інформацією, п’ятеро людей звернулися до медиків із гострою реакцією на стрес.

Начальник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що серед постраждалих – двоє дітей.

Через влучання російського БпЛА у Шевченківському районі гострої реакції на стрес зазнали 25-річний чоловік, 51-річна і 68-річна жінки, хлопці 13 і 15 років. Лікарі надали їм допомогу на місці.

У Харкові після атаки БпЛА профільні служби працюють на місцях, які проводять обстеження територій та фіксують наслідки події.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 340 добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

