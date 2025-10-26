Вражеский дрон попал в микроавтобус на Сумщине: среди пострадавших — ребенок
Россияне атаковали пассажирский микроавтобус в Сумской области. В результате дроновой атаки транспортное средство сгорело, есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Россияне ударили дроном по микроавтобусу на Сумщине: какие последствия
— Российский дрон попал в микроавтобус на трассе вблизи Николаевской сельской общины. Враг прицельно ударил по пассажирскому транспорту — прямо по людям, — написал он.
Атака российского дрона на пассажирский рейсовый микроавтобус произошла сегодня примерно в 16:50 на трассе Сумы-Белополье.
По предварительным данным, в микроавтобусе находились пять пассажиров и водитель.
Из шести человек пятеро получили ранения различной степени тяжести, среди них — несовершеннолетний ребенок. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Микроавтобус полностью сгорел и не подлежит восстановлению.
Под процессуальным руководством Сумской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины), сообщили в прокуратуре Сумщины.
Правоохранители документируют последствия атаки.
Досудебное расследование проводят следователи Сумского районного управления полиции ГУНП в Сумской области.
Оккупанты продолжают терроризировать приграничные регионы Украины, в частности часто атакуют дронами Сумщину.
Так, 26 октября, российский дрон попал в крышу многоэтажки в Сумах. В результате удара пострадал по меньшей мере один человек.