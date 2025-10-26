Россияне атаковали пассажирский микроавтобус в Сумской области. В результате дроновой атаки транспортное средство сгорело, есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Россияне ударили дроном по микроавтобусу на Сумщине: какие последствия

— Российский дрон попал в микроавтобус на трассе вблизи Николаевской сельской общины. Враг прицельно ударил по пассажирскому транспорту — прямо по людям, — написал он.

Атака российского дрона на пассажирский рейсовый микроавтобус произошла сегодня примерно в 16:50 на трассе Сумы-Белополье.

По предварительным данным, в микроавтобусе находились пять пассажиров и водитель.

Из шести человек пятеро получили ранения различной степени тяжести, среди них — несовершеннолетний ребенок. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Микроавтобус полностью сгорел и не подлежит восстановлению.

Под процессуальным руководством Сумской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины), сообщили в прокуратуре Сумщины.

Правоохранители документируют последствия атаки.

Досудебное расследование проводят следователи Сумского районного управления полиции ГУНП в Сумской области.

Оккупанты продолжают терроризировать приграничные регионы Украины, в частности часто атакуют дронами Сумщину.

Так, 26 октября, российский дрон попал в крышу многоэтажки в Сумах. В результате удара пострадал по меньшей мере один человек.

