В Сумской области из-за вражеского обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура — ряд поездов следуют с задержками.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Задержка поездов на Сумском направлении 20 октября: что известно

Так, с отставанием от графика движутся следующие поезда от ст. Плиски:

№46 Ужгород — Харьков,

№ 113 Харьков — Львов.

Поезда отправились с задержкой более часа из-за замены локомотивной тяги.

Есть изменения и в региональном сообщении.

С задержкой курсирует региональный поезд №895 Конотоп – Фастов-1. Прибывает на конечную станцию с ориентировочной задержкой 1 час 20 минут.

Также задерживается пригородный рейс №6452 Нежин – Конотоп. Сейчас задержка составляет 2 часа.

30 сентября в Сумской области из-за вражеских ударов по критической инфраструктуре временно без электричества остались потребители Конотопа, части Конотопского района, а также Шостки и Шосткинского района.

Также ряд поездов в Сумской области курсировал с задержками из-за отсутствия напряжения в сети.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 335-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Укрзализныця

