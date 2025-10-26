Росіяни атакували пасажирський мікроавтобус в Сумській області. Внаслідок дронової атаки транспортний засіб згорів, є постраждалі.

Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Росіяни вдарили дроном по мікроавтобусу на Сумщині: які наслідки

– Російський дрон поцілив у мікроавтобус на трасі поблизу Миколаївської сільської громади. Ворог прицільно вдарив по пасажирському транспорту – просто по людях, – написав він.

Атака російського дрона на пасажирський рейсовий мікроавтобус сталася сьогодні приблизно о 16:50 на трасі Суми-Білопілля.

За попередніми даними, у мікроавтобусі перебували п’ятеро пасажирів і водій.

З шести людей п’ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості, серед них – неповнолітня дитина. Один із постраждалих перебуває у важкому стані.

Мікроавтобус повністю згорів і не підлягає відновленню.

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України), повідомили у прокуратурі Сумщини.

Правоохоронці документують наслідки атаки.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Окупанти продовжують тероризувати прикордонні регіони України, зокрема часто атакують дронами Сумщину.

Так, 26 жовтня, російський дрон влучив у дах багатоповерхівки в Сумах. Унаслідок удару постраждала щонайменше одна людина.

