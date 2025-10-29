В Николаеве из-за халатности матери умерли двое ее детей, полицейские сообщили женщине о подозрении, суд взял ее под стражу.

Действия 33-летней матери полицейские квалифицировали сразу по двум статьям УК Украины – ст. 166 и ч. 3 ст. 135, и сообщили ей о подозрении.

— Сегодня, 29 октября, по ходатайству следователя и прокурора суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, — сообщило ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Сегодня суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 27 октября в полицию позвонили по телефону соседи. Прибыв на место, правоохранители обнаружили в квартире тела двух малолетних детей – трехлетней девочки и четырехлетнего мальчика. На потолке полицейские заметили конденсат от пара.

В ходе осмотра тел детей судебно-медицинский эксперт не обнаружил внешних признаков насильственной смерти.

Во время проведения первоочередных следственных действий полицейские установили, что накануне вечером женщина оставила четырехлетнего сына и трехлетнюю дочь самих в квартире. Вернувшись на следующий день домой под хмельком, нашла детей без признаков жизни. Вместе с тем в ванной комнате был открыт кран горячей воды, а квартира заполнена паром.

Тогда полицейские задержали мать детей в процессуальном порядке, а для установления окончательной причины смерти направили на проведение судебно-медицинских экспертиз. По предварительным выводам специалистов, смерть детей наступила в результате отравления угарным газом.

