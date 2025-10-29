У Миколаєві через недбалість матері померли двоє її дітей, поліцейські повідомили жінці про підозру, суд взяв її під варту.

Дії 33-річної матері поліцейські кваліфікували одразу за двома статтями КК України – ст. 166 і ч. 3 ст. 135, та повідомили їй про підозру.

– Сьогодні, 29 жовтня, за клопотанням слідчого та прокурора суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, – повідомило ГУ Нацполіції у Миколаївській області.

Сьогодні суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Продовжується досудове розслідування.

Нагадаємо, 27 жовтня до поліції зателефонували сусіди. Прибувши на місце, правоохоронці виявили у квартирі тіла двох малолітніх дітей — трирічної дівчинки та чотирирічного хлопчика. На стелі приміщення поліцейські помітили конденсат від пари.

Під час огляду тіл дітей судово-медичний експерт не виявив зовнішніх ознак насильницької смерті.

Під час проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що напередодні ввечері жінка залишила чотирирічного сина та трирічну дочку самих у квартирі. Повернувшись наступного дня додому напідпитку, знайшла дітей без ознак життя. Разом із тим, у ванній кімнаті був відкритий кран гарячої води, а квартира заповнена паром.

Тоді поліцейські затримали матір дітей у процесуальному порядку, а для встановлення остаточної причини смерті тіла направили на проведення судово-медичних експертиз. За попередніми висновками фахівців, смерть дітей настала внаслідок отруєння чадним газом.

